В Кремле раскрыли реакцию Путина на предложение Токаева

Глава России Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить украинский конфликт. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

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«Конечно, [отреагировал]. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», — заявил пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос, как Путин отреагировал на соответствующее предложение Токаева.

Ранее Токаев заявил, что конфликт на Украине стоит заморозить и вернуться к стамбульским договоренностям. Он отметил, что получает множество сигналов из Европы и США относительно украинского конфликта.