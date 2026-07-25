Киевский решим, приняв соответствующие решения, может завершить конфликт "до конца суток". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что условия для остановки боевых действий были изложены в МИД РФ два года назад.

Токаев предложил Путину заморозить украинский конфликт

"Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения", - сказал он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Путиным в Омске предложил заморозить украинский конфликт, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мира.