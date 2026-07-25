В МИД России призвали международные структуры не замалчивать преступления Киева

Россия призывает все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ не замалчивать преступления Киева в Кировской и Запорожской областях.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Игнорировать действия киевского режима — значит молча одобрять его преступления и подталкивать к совершению новых, которые приведут к жертвам среди гражданского населения не только России, но и самой Украины», — отметили в МИД.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали турбазы в Мелитопольском городском округе Запорожской области большим количеством БПЛА.

Губернатор региона Евгений Балицкий уточнил, что в результате удара украинских войск погибли 12 мирных жителей, ещё 19 человек пострадали. Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы, извлекли из-под завалов тело ещё одного погибшего и спасли двух человек, в том числе ребёнка.

СК возбудил уголовное дело о теракте.

26 июля в Запорожской области объявлено днём траура.