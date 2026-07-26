Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый продолжает линию своего предшественника и наносит удары по гражданским объектам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, пишет RT.

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«В этой должности на руках Драпатого, как командира, как главнокомандующего, оказалась уже кровь этих детей, которые были сегодня ночью убиты в Кирилловке», — подчеркнул он.

Главком ВСУ Драпатый оскорбил жителей Донбасса

Ранее депутат Херсонской областной думы Александр Фомин заявил, что Драпатый атакой на турбазы в Кирилловке в Запорожской области демонстрирует лояльность президенту Украины Владимиру Зеленскому.

ВСУ атаковали турбазы в ночь на 25 июля. Уточнялось, что украинская армия использовала большое количество беспилотников.