Токаев описал отношения с Россией казахской поговоркой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал отношения Астаны и Москвы пословицей «Где лад, там и клад». Видео с цитатой из его речи опубликовали «Известия».

Выступая в Омске на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, Токаев напомнил о состоявшемся в апреле первом запуске ракеты-носителя «Союз-5». По его словам, это событие показало, что две страны способны объединить свои научные, инженерные и производственные возможности, чтобы воплотить в жизнь масштабные проекты в различных сферах.

«Известная казахская пословица гласит «Бірлік бар жерде тірлік бар». Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы «Где лад, там и клад»», — поделился президент Казахстана.

В буквальном переводе процитированная Токаевым поговорка означает «Где есть единство, там есть жизнь (благополучие)».

Казахстанский лидер выразил уверенность в том, что Москва и Астана смогут достичь новых успехов «на пути прогресса и повышения благосостояния своих братских народов», поддерживая и доверяя друг другу, взаимно учитывая законные интересы и сохраняя «незыблемые узы дружбы и добрососедства».

В своем выступлении Токаев высоко оценил уровень взаимодействия между странами на всех уровнях, от профессиональных сфер до межпарламентских связей и встреч между первыми лицами.