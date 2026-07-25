Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным вспомнил казахскую поговорку, описывающую сотрудничество двух стран. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Токаев сделал ряд высказываний о дружбе с Москвой на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Лидер Казахстана отметил, что известная казахская пословица гласит: «Бирлик бар жерде тирлик бар». Он пояснил, что ее можно перевести с помощью русской пословицы: «Где лад, там и клад».

«Убежден, благодаря незыблемым узам дружбы и добрососедства, взаимному доверию и поддержке, учету законных интересов друг друга, мы достигнем новых успехов на пути прогресса и повышения благосостояния наших братских народов», — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Токаев в отношениях с Россией придерживается принципа «дружба как данность, но не как зависимость», исключает сценарий «младшего брата».

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Президент, по словам аналитиков, проводит многовекторную политику, открыто заявляет, что Казахстан имеет право на самостоятельный внешнеполитический курс (сотрудничество с Китаем, США, Турцией), полагает, что это «не является предательством интересов РФ».

В своих речах, замечают эксперты, Токаев стремится к прагматичности, основное внимание уделяет таким темам, как экономика, транзит, трудовые мигранты и межрегиональное сотрудничество; последовательно использует термины «союзничество» и «стратегическое партнерство».