Путин: Россия и Казахстан идут в авангарде реализации совместных проектов в ЕАЭС

Россия и Казахстан идут в авангарде реализации совместных проектов в рамках ЕАЭС. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, две страны уже активно развивают логистическую инфраструктуру, цифровизацию и работают над упрощением таможенных процедур вместе с партнёрами по ЕАЭС.

«Россия и Казахстан идут в авангарде соответствующих интеграционных усилий», — сказал Путин на Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

Также глава государства сообщил, что отношения Москвы и Астаны развиваются успешно и носят стратегический характер.

Путин отметил, что товарооборот России и Казахстана в прошлом году достиг почти $28 млрд, а за пять месяцев этого года вырос более чем на 4%.