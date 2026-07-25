Путин заявил об увеличении частоты и географии перелетов между РФ и Казахстаном

Частота и география авиарейсов между Россией и Казахстаном продолжают увеличиваться.

Об этом президент России Владимир Путин заявил на форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

«Налажены и регулярные прямые авиаперевозки между двумя странами. Частота полётов увеличивается, а их география охватывает всё больше направлений», — сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что потенциал сотрудничества Москвы и Астаны в транспортно-логистической сфере является безграничным.

До этого Путин отметил, что Россия и Казахстан находятся в авангарде реализации совместных проектов в рамках Евразийского экономического союза.