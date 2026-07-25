Захарова прокомментировала заявление главы МИД Японии о переговорах с Лавровым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Японии Тосимицу Мотэги о том, что во время общения с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле он якобы обсудил с ним широкую повестку и чуть ли не провел переговоры. Пост на данную тему она опубликовала в своем Telegram-канале.

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Захарова удивилась высказыванию японского министра о встрече, поскольку сама была ее свидетелем. По ее словам, он подошел к Лаврову и поздоровался с ним. Российский дипломат, в свою очередь, ответил ему протокольной фразой.

«Это все. Никакого обсуждения международных дел, региональной повестки или двусторонних отношений не было», — заявила она.

При этом Захарова отметила, что российская сторона никогда не уклонялась от контактов.

«Но выдавать за содержательную беседу ответный кивок и дежурную фразу российского министра более чем странно», — подчеркнула она.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги рассказал, что на встрече в Маниле ему удалось провести переговоры с Лавровым. Также он отметил, что они давние знакомые.