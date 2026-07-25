Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым пообещал проинформировать его об украинском конфликте. Отметим, что встреча прошла в Омске.

Токаев, в частности, отметил, что не всем понятна природа украинского конфликта.

"В том числе и для нас", - сказал он.

"И я понимаю, я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске", - добавил Токаев.

Он предложил заморозить конфликт и вернуться к стамбульской формуле 2.0.

"Там были значительные результаты. И естественно под гарантии великих держав, включая Россию…И дальше двигаться в сторону долгожданного мира", - сказал он.

Путин встретил Токаева в Омске

Токаев подчеркнул, что Казахстан в этом процессе "не сторонняя страна", но не хочет быть посредником.

"Но несмотря на предложения и призывы я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия - это великая страна, русский народ - это великий народ. И без посредников справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня", - подчеркнул Токаев.

Путин пообещал детальный ответ, но уже в закрытой части.