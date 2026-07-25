Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью информационной службе «Вести» сделал заявление о взаимоотношениях между Киевом и Вашингтоном, отметив, что украинские власти далеко не всегда прислушиваются к советам и требованиям Соединенных Штатов.

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По словам представителя Кремля, Киев демонстрирует разнузданное поведение по отношению к своему главному западному покровителю, предпочитая искать более надежную «крышу» в лице европейских стран.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о степени влияния США на решения украинского руководства, особенно в контексте затяжного конфликта и поставок вооружений.

Песков подчеркнул, что европейские партнеры, по мнению Киева, предоставляют более выгодные условия поддержки, что приводит к тому, что Украина все чаще действует в обход прямых указаний из Вашингтона.