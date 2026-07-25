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Песков ожидает, что Путин и Токаев обсудят на встрече тему атак ВСУ на КТК

Газета.Ruиещё 6

На встрече в Омске президенты России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, могут обсудить ситуацию с украинскими атаками на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

В Кремле раскрыли тему обсуждения Путина и Токаева на встрече в Омске
© РИА Новости

По его словам, вопросы, касающиеся атак на КТК, имеют большое значение, так как это затрагивает интересы как России, так и Казахстана, а также США, поскольку американские компании являются акционерами консорциума.

Песков также отметил, что Украина не всегда придерживается указаний США и ведет себя в некоторых ситуациях довольно свободно. По его мнению, украинская сторона считает более надежным иметь поддержку европейских стран.

25 июля администрация президента США предупредила Украину о недопустимости атак на суда в Черном море, которые не связаны с Россией. Такая реакция Белого дома последовала после обращения главы Chevron Майка Уирта. Это произошло на фоне ударов по танкерам и терминалу КТК в Новороссийске, где Chevron владеет 15% акций.