Путин встретил Токаева в Омске

Российский лидер Владимир Путин встретил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омске.

Они пожали друг другу руки, кратко побеседовали, а также приняли участие в церемонии фотографирования.

Ожидается, что оба лидера примут участие в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Также они проведут отдельную двустороннюю встречу.

Ранее сообщалось, что Токаев и Путин прибыли в Омск для участия в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.