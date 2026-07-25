Скандалы с отставками на Украине получили неожиданное объяснение

На Украине началась серьезная борьба за власть, напоминающая «драку бульдогов под ковром». Это продемонстрировала серия кадровых отставок и назначений, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, передает РИА Новости.

Кастюкевич считает, что отставки и назначения — это только видимое следствие борьбы за власть в верхних эшелонах Украины.

«Отношения чиновников, генералов, министров и прочих "благополучателей" от прокси-войны против России напоминает драку бульдогов под ковром», — сказал сенатор.

По его словам, ситуация на Украине отмечена хаосом, разгулом и коррупцией.

Ранее Зеленский сменил правительство, при этом отставка министра обороны Федорова вызвала массовые митинги в поддержку последнего.

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что кадровая чехарда служит укреплению личной власти Зеленского.