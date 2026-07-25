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Песков: Казахстан является одним из ведущих партнеров России в СНГ

Газета.Ruиещё 5

Казахстан является одним из ведущих партнеров России на пространстве СНГ.

В Кремле назвали Казахстан одним из ведущих партнеров России в СНГ
© РИА Новости

Об этом «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это крупнейшая экономика Средней Азии, это один из наших ведущих партнеров на пространстве СНГ, наш стратегический партнер. Сотрудничество в экономической сфере носит действительно многоплановый характер», — сказал он.

По словам Пескова, помимо экономики Москва и Астана развивают гуманитарное и культурное взаимодействие во всех возможных областях, а перечень совместных проектов на повестке дня очень велик.

30 июня российский и казахстанский лидеры провели телефонный разговор. Российский и казахский лидеры Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием отношений всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Астаны, а также реализацию взаимовыгодных проектов в энергетической и торгово-экономической сферах. Президент Казахстана поделился с коллегой впечатлениями от своей поездки в столицу Бельгии, которую он посетил 22–23 июня по приглашению главы Европейского совета Антониу Кошты.