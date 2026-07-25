Отношения России и США по-прежнему зависят от украинского урегулирования.

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Известиям».

«Они по-прежнему индексируются на украинское урегулирование. Пока ничего другого нет», — сказал Песков.

Песков: подвижек в двусторонних отношениях РФ и США пока нет

Ранее Песков заявил, что при отсутствии мирных перспектив Россия продолжит специальную военную операцию, достигая своих целей военными средствами.

До этого пресс-секретарь президента России сообщил, что Москва приняла предложения США, представленные в Анкоридже, однако Украина от них отказалась.