В Госдуме пообещали масштабный ответ Киеву на убийство людей на Запорожье

Киевская хунта в очередной раз продемонстрировала свою террористическую сущность и получит масштабный ответ на обстрел и гибель мирных людей в Запорожской области.

Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет, комментируя атаку ВСУ на турбазы в Запорожской области, где погибли мирные люди.

"Рехнувшийся наркозависимый террорист [Владимир] Зеленский в виду отсутствия успехов на фронте цинично бьет вглубь России по самым чувствительным местам, где находятся мирные старики, женщины и дети. С нашей стороны ответ будет масштабным и разрушительным", - отметил Шеремет.

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Депутат также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате чудовищного террористического акта со стороны киевской хунты.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ в ночь на субботу ударили по базам отдыха в Кирилловке. На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое - дети. Есть погибшие - восемь человек, в их числе двое детей. В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.