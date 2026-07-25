Захарова раскрыла цель атак ВСУ на туристические базы в Запорожье

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ВСУ используют методы террористов в ходе противостояния с Россией, рассказала в беседе с журналистами «Известий» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

СК РФ опубликовал кадры ударов украинских боевиков по базам отдыха в Кирилловке Запорожской области. На записи видны поврежденные постройки, а также сгоревшие и уничтоженные автомобили.

Корреспонденты газеты попросили МИД прокомментировать действия дроноводов ВСУ.

Захарова назвала МУС квазиюридической структурой и лже-судом

«Метод, который используют террористы, — удары по мирному населению», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что такие атаки направлены исключительно против гражданских объектов и не связаны с поражением военных целей.

Ранее сообщалось, что на Западе высоко оценивают удары ВСУ по целям в российских регионах, полагают, что постоянное давление со стороны Киева заставит Москву сесть за стол переговоров.

Вместе с тем, утверждают российские военкоры, удары по многоэтажкам, НПЗ, заводам, туристическим объектам способствуют сплочению российского общества, открывают глаза на происходящее даже тем, кто подчеркнуто дистанцировался от политики.