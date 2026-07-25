Захарова сыронизировала по поводу предложения должности Федорову в Италии

Террорист Усама Бен Ладен «стал бы прекрасным советником» в правительстве Италии. Об этом свидетельствует кадровая политика итальянского министра обороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,

В телеграм-канале Захарова прокомментировала предложение, которое министр обороны Италии Гуидо Крозетто сделал экс-главе минобороны Украины Михаилу Федорову. На днях Крозетто позвонил уволенному Федорову и предложил ему должность своего советника.

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«Никого приличного в самой Италии не нашлось, чтобы советовать? Жаль, Усама Бен Ладен не дожил — прекрасный был бы советник в правительстве Италии», — иронично заметила Захарова.

Американская пресса ранее утверждала, что отправка в отставку Федорова породила глубочайший кризис на Украине.