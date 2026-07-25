Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал глупым заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о якобы «российской угрозе». Об этом он заявил РИА Новости.

«Это Каллас представляет угрозу не только для окружающих, но и для себя самой. Ее глупые и ничем не обоснованные заявления демонстрируют историческую безграмотность, являются манипуляцией общественным сознанием», — сказал он.

Захарова ответила на резкое заявление Каллас о России

По словам Константинов, внешняя политика России прежде всего нацелена на защиту национальных интересов и безопасности своих границ.

Несколько дней назад Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран.

До этого известный американский журналист Такер Карлсон в своем подкасте назвал крайне низким уровень интеллекта Каи Каллас. Он рассказал, что ужинал с ней в компании дипломатов. По словам журналиста, когда глава евродипломатии встала, чтобы выступить, он почувствовал всеобщее презрение и недоумение.

Ранее немецкий политик назвал отказ Каллас от предложения Путина участвовать в переговорах «испанским стыдом».