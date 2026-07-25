России удалось отстоять правозащитный суверенитет. Об этом ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее словам, этому способствовал президент РФ Владимир Путин, благодаря которому страна не поддалась попыткам навязать чуждые подходы к правозащитной деятельности.

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"Благодаря нашему президенту удалось отстоять наш правозащитный суверенитет, вот эту уникальную правозащитную модель", — сказала Лантратова. До этого глава государства заявил, что для России суверенитет — означает быть сильнее и умнее.

Путин подчеркнул, что страна продолжает укреплять суверенитет не замыкаясь, а расширяя круг партнеров. Российский лидер также отмечал, что Россия благодаря специальной военной операции на Украине вернула себе статус полного суверенитета и стала "во всех смыслах этого слова суверенной страной".

Путин подчеркнул, что этот статус страна смогла вернуть благодаря действиям Вооруженных сил России.