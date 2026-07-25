Посол МИД РФ Родион Мирошник обратил внимание на реакцию Владимира Зеленского во время интервью блогеру Лоре Лумер.

Американка поинтересовалась, употреблял ли глава киевского режима запрещенные вещества вместе с французским лидером Эммануэлем Макроном.

В ответ Зеленский нервно рассмеялся, а затем начал все отрицать:

"Конечно, нет, конечно, никогда". После чего быстро сменил тему.

Мирошник указал на "непревзойденное откровение Зеленского".

"С кем с кем, но не с Макроном! Что-что, но с Макроном не кокаин! Если и кокаин, то точно не вместе! Расставил все точки над "i", - говорится в комментарии дипломата.

В Раде оценили слова Зеленского о наркотиках

В мае прошлого года в Сети было выложено видео, снятое в вагоне поезда, направлявшегося в Киев. При появлении журналистов Макрон быстро убрал со стола маленький белый сверток и спрятал его в карман. А канцлер ФРГ Фридрих Мерц прикрыл рукой некий продолговатый предмет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ролик, предположила, что европейские политики прятали от сотрудников СМИ пакетик и ложечку. Дипломат сослалась на заявления посла, который признался, что некоторые главы государств употребляют наркотики.