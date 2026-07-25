Мирошник прокомментировал реакцию Зеленского на вопрос о белом порошке и Макроне
Посол МИД РФ Родион Мирошник обратил внимание на реакцию Владимира Зеленского во время интервью блогеру Лоре Лумер.
Американка поинтересовалась, употреблял ли глава киевского режима запрещенные вещества вместе с французским лидером Эммануэлем Макроном.
В ответ Зеленский нервно рассмеялся, а затем начал все отрицать:
"Конечно, нет, конечно, никогда". После чего быстро сменил тему.
Мирошник указал на "непревзойденное откровение Зеленского".
В Раде оценили слова Зеленского о наркотиках
В мае прошлого года в Сети было выложено видео, снятое в вагоне поезда, направлявшегося в Киев. При появлении журналистов Макрон быстро убрал со стола маленький белый сверток и спрятал его в карман. А канцлер ФРГ Фридрих Мерц прикрыл рукой некий продолговатый предмет.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ролик, предположила, что европейские политики прятали от сотрудников СМИ пакетик и ложечку. Дипломат сослалась на заявления посла, который признался, что некоторые главы государств употребляют наркотики.