Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.

Поздравление размещено на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с Днём сотрудника органов следствия Российской Федерации. Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, Закону», — сказал российский лидер.

Путин потребовал от следователей проявлять твёрдость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, а также утверждать высшие идеалы правды и справедливости.

Президент выразил уверенность, что такие принципы, безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в работе сотрудников органов следствия.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России отметил День сотрудника органов следствия торжественным мероприятием в киноконцертном зале ведомства.