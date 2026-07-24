Дмитриев высказался о разозливших «папочку» европейских вассалах

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз разозлил президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в соцсети X.

Таким образом Дмитриев прокомментировал сообщение Трампа о том, что Евросоюз оштрафовал компанию Google на несколько миллиардов долларов. По мнению Дмитриева, теперь Трамп введет против Евросоюза пошлины.

«Как и предсказывалось вчера, вассалы ЕС разозлили своего «Папочку» и получат тарифное наказание за то, что оштрафовали американские цифровые компании. Вассалы теперь вынуждены будут отменить штраф, извиниться и поблагодарить своего “папочку” за дополнительные тарифы», — написал он.

Трамп пригрозил Евросоюзу из-за штрафа Google

Ранее Дмитриев обратился к Мерцу.