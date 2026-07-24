Заявления нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого подтверждают правильность проведения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил в разговоре с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным, что эти заявления подтверждают правильность выбора жителей Донбасса, которые решили уйти из Украины, а также правильность позиции главы государства Владимира Путина, вставшего на их защиту.

«И все мы правильно решили, что специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ту войну, которую развязал киевский режим», — сказал представитель Кремля.

Также в ходе беседы Песков заявил, что Драпатый и ему подобные не позволят Киеву пойти на мировую с Россией.