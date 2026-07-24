Включение ведущих российских вузов и научно-исследовательских институтов в черный список Пентагона не ухудшит ситуацию в стране. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.

Парламентарий подчеркнул, что отечественная система образования, науки, экономики и финансов уже давно адаптировалась к западным ограничениям. Стратегии развития и программы исследований больше не зависят от партнерских отношений с американскими структурами, поскольку санкционное давление стало для России обыденной реальностью.

Законодатель отметил, что инициатором разрыва контактов выступили не российские власти, а страны Североатлантического альянса, которые и инициировали ограничительные меры.

По его словам, подобное псевдосотрудничество ранее приносило Вашингтону гораздо больше выгод благодаря его финансовым и разведывательным возможностям. Эксперты неоднократно указывали, что такие связи лишь способствовали утечке мозгов из России и не укрепляли отечественный потенциал.

Научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в эфире НСН ранее рассказал, кого сильнее затронут новые пошлины США на товары из России.