Песков заявил, что Драпатый ответит за свои слова о россиянах

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый ответит за свои слова о россиянах, в том числе жителях Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в медиапространстве получило распространение видеоинтервью Драпатого, который назвал жителей России "нацией, не имеющей права на существование". Кроме того, он назвал население Донбасса "не желающим работать контингентом, которому не важно, в какой стране жить". По его словам, жителей ДНР и ЛНР нужно перевоспитать в духе украинского национализма.