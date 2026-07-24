Песков заявил об искреннем стремлении Трампа к урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп и американские переговорщики искренне стремятся найти приемлемые для всех варианты урегулирования конфликта на Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент Трамп искренен, и его переговорщики искренни в своём желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех», — сказал он журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что США готовы сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта. По его словам, для урегулирования нужны новые идеи и предложения.

Глава российского МИД на встрече с Рубио подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.