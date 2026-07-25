Путин и Токаев обсудят актуальные вопросы на форуме в Омске

Президент России Владимир Путин и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 25 июля 2026 года проведут отдельную встречу в Омске для обсуждения актуальных тем двустороннего взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в преддверии XXII Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

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«Перед пленарным заседанием Форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Кремля.

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Мероприятие состоится в субботу, 25 июля 2026 года, в Омске. Ключевой площадкой для диалога станет XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В работе форума лично примут участие главы обоих государств, что подчёркивает высокий уровень и серьёзность намерений сторон в развитии двустороннего партнёрства. Основной фокус отдельной встречи лидеров будет сделан на текущих вопросах совместной повестки перед началом пленарного заседания.

Россию и Казахстан связывают стратегическое партнёрство и союзнические отношения, подкреплённые самой протяжённой в мире непрерывной сухопутной границей. Форум межрегионального сотрудничества проводится регулярно с 2003 года и служит важным инструментом для развития прямых хозяйственных и культурных связей между регионами двух стран.

В предыдущие годы участники обсуждали вопросы торговли, логистики, энергетики, сельского хозяйства и гуманитарного обмена. Очередная встреча в Омске призвана подтвердить готовность сторон к дальнейшему углублению экономической интеграции с учётом новых геополитических реалий.