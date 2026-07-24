Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый своими высказываниями показал, что «не знает ни истории, ни военной стратегии», и он получит возможность в этом убедиться, когда жители Донбасса «придут за ним в Киев». Об этом заявил News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Ранее Михаил Драпатый оскорбил жителей Донбасса, назвав их «жаждущими халявы». Кроме того, он обвинил их в «зависти» и безразличию к тому, «в какой стране проживать».

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, такая риторика Драпатого лишь подтверждает истинные намерения Киева, который на протяжении многих лет целенаправленно уничтожал мирное население Донбасса.

«Яркое проявление нацизма, когда недолюдьми считаются даже жители своей страны, которые просто придерживаются иных взглядов. СВО мы начали вынужденно, чтобы остановить волну нацизма, встать на пути таких «зеленских» и «драпатых», которые собирались уничтожить регион», — отметил Журавлев.

Он подчеркнул, что в Донбассе живут смелые и мужественные люди, которые «привыкли работать и своим трудом добиваться своего благополучия».

«Драпатый не знает ни истории, ни военной стратегии. Он получит возможность в этом убедиться, когда жители Донбасса придут за ним в Киев. А город мы обязательно возьмем», — заверил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне.

Напомним, что с апреля 2014 года Украина проводила военную операцию против республик Донбасса, объявивших о независимости. В феврале 2022 года Владимир Зеленский назвал все пункты Минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе, которые ранее были подписаны Украиной, «неудовлетворительными».

Затем бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась в интервью, что Минские соглашения были призваны не урегулировать конфликт в Донбассе, а дать время Украине подготовиться к боевым действиям.