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Разведка Японии устроила слежку за высокопоставленным сотрудником МИД

Московский Комсомолец

Сведения из взломанных данных компьютера японского дипломата Рюити Акахоры подтверждают, что японские спецслужбы вели слежку за заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным и еще около десятком российских граждан.

Разведка Японии устроила слежку за высокопоставленным сотрудником МИД
© Московский Комсомолец

Согласно утечке, опубликованной Mash, в архивах содержится подробное досье на бывшего посла России в Японии, ныне занимающего пост замминистра иностранных дел. В материалах подчеркивается его близкая связь с бывшими премьер-министрами страны Синдзо Абе и Ёсиро Мори, а также упоминаются попытки организации дружественного футбольного матча между береговой охраной Японии и пограничной службой России.

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали эту ситуацию, отметив, что подобные действия не являются неожиданностью. В ведомстве заявили, что Токио систематически пытается фабриковать необоснованные обвинения против российских дипломатов и сотрудников заграничных учреждений, что логично вытекает из общего недружественного курса японских властей по отношению к России.

В перечне отслеживаемых лиц также числятся ученые и представители бизнеса, преимущественно из регионов Дальнего Востока и Сибири. Установлено, что сбор информации о личных переписках россиян осуществлялся с использованием оборудования компании Sun Denshi Co., специализирующейся на производстве мобильных роутеров и устройств передачи данных. Среди клиентов этой фирмы значится Google, а ее чистая прибыль за 2025 год оценивается в 120 миллионов долларов.

Кроме того, на компьютере Акахоры был обнаружен архив с порнографическим контентом в виде хентай-манги. Весь объем украденных данных, составляющий 170 гигабайт, выставлен на продажу в даркнете по цене 1100 долларов.

 