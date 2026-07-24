Сведения из взломанных данных компьютера японского дипломата Рюити Акахоры подтверждают, что японские спецслужбы вели слежку за заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным и еще около десятком российских граждан.

© Московский Комсомолец

Согласно утечке, опубликованной Mash, в архивах содержится подробное досье на бывшего посла России в Японии, ныне занимающего пост замминистра иностранных дел. В материалах подчеркивается его близкая связь с бывшими премьер-министрами страны Синдзо Абе и Ёсиро Мори, а также упоминаются попытки организации дружественного футбольного матча между береговой охраной Японии и пограничной службой России.

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали эту ситуацию, отметив, что подобные действия не являются неожиданностью. В ведомстве заявили, что Токио систематически пытается фабриковать необоснованные обвинения против российских дипломатов и сотрудников заграничных учреждений, что логично вытекает из общего недружественного курса японских властей по отношению к России.

В перечне отслеживаемых лиц также числятся ученые и представители бизнеса, преимущественно из регионов Дальнего Востока и Сибири. Установлено, что сбор информации о личных переписках россиян осуществлялся с использованием оборудования компании Sun Denshi Co., специализирующейся на производстве мобильных роутеров и устройств передачи данных. Среди клиентов этой фирмы значится Google, а ее чистая прибыль за 2025 год оценивается в 120 миллионов долларов.

Кроме того, на компьютере Акахоры был обнаружен архив с порнографическим контентом в виде хентай-манги. Весь объем украденных данных, составляющий 170 гигабайт, выставлен на продажу в даркнете по цене 1100 долларов.