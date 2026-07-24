Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американскому предпринимателю Илону Маску отключить спутниковую сеть Starlink на Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

До этого Маск рассказал, что его «сильно раздражают» дипломаты, которые ужинают в фешенебельных ресторанах, пока солдаты умирают на передовой, и призывают Россию отвести войска.

«Хочется развить мысль и предложить отвести Starlink. Чтобы люди не умирали», — написала Захарова.

В России объяснили, почему Маск не откажется от Starlink на Украине

Накануне Маск заявил, что в ходе урегулирования конфликта Украина должна будет уступить территории России.

16 июня сообщалось, что российские инженеры разработали комплекс «Волна Купол Гарант» для блокировки каналов спутниковой связи Starlink.

С начала украинского конфликта в 2022 году SpaceX поставляет Вооруженным силам Украины спутниковые интернет-терминалы Starlink. За несколько месяцев с начала специальной военной операции компания поставила 20 тысяч терминалов на сумму более чем $80 млн, признавался Маск. По словам предпринимателя, первые несколько месяцев сама SpaceX финансировала связь украинской армии.

Ранее бывший солдат ВСУ рассказал, на что готовы украинцы ради окончания конфликта.