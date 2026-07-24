Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

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В ходе беседы российский лидер поздравил главу Узбекистана с днем рождения. Шавкату Мирзиееву по случаю 69-летия также была направлена поздравительная телеграмма.

— Лидеры высоко оценили достигнутый уровень двустороннего взаимодействия и выразили настрой на дальнейшую активную работу по укреплению российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества, — уточнили в канале в мессенджере МАКС.

До этого президент России также поздравил художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана с юбилеем. По словам главы государства, его профессиональный путь является ярким примером беззаветного служения избранному делу.

Кроме того, недавно Путин по случаю 60-летия создания завода АО «АвтоВАЗ» отметил, что за эти годы были воплощены смелые конструкторские идеи и внедрены в производство перспективные образцы машин.