Лавров заявил о неизбежном элементе компромисса в переговорах по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя недавние переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, заявил, что любое мирное соглашение по урегулированию украинского кризиса неизбежно должно содержать элемент взаимного компромисса.

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Глава российской дипломатии отметил, что без уступок с обеих сторон достичь устойчивой и справедливой договоренности невозможно, и этот принцип является аксиомой для любого переговорного процесса. Его слова прозвучали в ответ на просьбу журналистов прокомментировать недавнее заявление Рубио о том, что предыдущие договоренности, достигнутые в Анкоридже, в конечном счете провалились из-за позиции украинской стороны.

В ходе брифинга Лавров подчеркнул, что важно четко установить, кто именно и по какой причине сорвал реализацию тех согласованных параметров, которые были выработаны на встрече в Анкоридже. Он напомнил, что на тот момент стороны пришли к определенному компромиссному предложению, которое было принято российской стороной.

«Мы это приняли, что это компромиссное предложение, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежный элемент компромисса», — заявил министр, подчеркнув, что Москва последовательно выступает за дипломатические методы решения конфликта, однако ожидает от Вашингтона и Киева аналогичного подхода, основанного на учете реального положения дел на линии боевого соприкосновения.

Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио состоялась 23 июля и стала важным событием в контексте текущих международных контактов. Как сообщили в МИД России, стороны обсудили широкий круг вопросов, включая фактическую ситуацию на поле боя на Украине, а также обстановку в зоне Персидского залива, которая остается одной из горячих точек планеты. Кроме того, дипломаты затронули тему нормализации работы дипломатических миссий России и США, которая была серьезно осложнена в последние годы из-за взаимных санкций и высылок сотрудников. По итогам разговора госсекретарь Рубио охарактеризовал диалог как «хороший и откровенный», что было расценено экспертами как положительный сигнал, указывающий на сохранение хотя бы минимальных каналов коммуникации между сверхдержавами.

Комментируя перспективы дальнейшего урегулирования, Лавров подтвердил, что Россия готова к продолжению переговоров, однако подчеркнул, что никакие соглашения не могут быть достигнуты без учета базовых интересов безопасности Москвы и без признания новых территориальных реалий. Он также отметил, что ключевым условием для прогресса является прекращение военных поставок Киеву со стороны Запада, которые, по мнению Кремля, лишь затягивают конфликт и мешают поиску политического решения.