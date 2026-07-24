В России отреагировали на ночную массированную атаку дронов ВСУ
Атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали откровенным мародерством, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на ночную массированную атаку дронов ВСУ.
«Я должен сказать прямо, что украинские террористические атаки дронами перешагнули новую смысловую черту. Они стали откровенным мародерством, наполненным ненавистью к нашим российским гражданам и к их повседневной жизни. Никаких внятных причин или объяснений этому быть не может», — заявил Карасин.
По словам сенатора, Украина понесет ответственность за террористические атаки.
Ранее стало известно, что массированному удару украинских дронов подверглась Ленинградская область. Система ПВО уничтожила 59 аппаратов. Повреждения в Ленобласти получил крупный склад.
В Минобороны России сообщили, что в ночь с 23 на 24 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России 571 БПЛА. Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар попали 16 российских регионов, среди которых, кроме Ленинградской области, Крым и Московский регион, а также Псковская, Новгородская и Калужская области. Кроме того, украинские БПЛА были уничтожены над Азовским и Черным морями.