Безответственный курс Евросоюза может привести к новой мировой войне. Об этом говорится в обращении, которое Совет Федерации адресовал ООН, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств в связи с 85-й годовщиной начала блокады Ленинграда.

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"Совет Федерации подчеркивает недопустимость проводимой странами коллективного Запада политики реабилитации нацизма, отрицания решающего вклада СССР в Победу…, героизации нацистских преступников и их пособников, поощрения сноса и осквернения памятников советским воинам-освободителям", - отмечается в тексте.

Парламентарии также выразили решительное осуждение текущей милитаризации Европейского союза и накачки вооружениями киевского режима. По их мнению, агрессивные заявления европейских политиков о необходимости быть готовыми к войне с Россией к 2030 году напоминают риторику прошлого.

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"Подобный безответственный курс Европейского союза и его государств-членов может привести к возрождению гитлеровской политики "Дранг нах Остен" ("Натиск на Восток") и развязыванию мировой войны", - предупреждает Совет Федерации.

В документе подчеркивается, что действия нацистской Германии и ее пособников были военным преступлением, преступлением против человечности и актом геноцида советского народа.

Сенаторы напоминают, что 8 сентября 2026 года исполняется 85 лет со дня начала блокады, которая продолжалась 872 дня. В результате преступных действий войск нацистской Германии и ее пособников, среди которых особо выделена Финляндия, от голода, холода и болезней погибло более одного миллиона жителей города, в том числе стариков, женщин и детей.

Сенаторы обратились к ООН и зарубежным коллегам с призывом признать блокаду Ленинграда оккупационными войсками нацистской Германии и ее пособников актом геноцида советского народа, осудить политику реабилитации нацизма, проводимую странами коллективного Запада, выступить против поощрения преступного режима на Украине и разжигания новой мировой войны.