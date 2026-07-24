Судя по словам госсекретаря США Марко Рубио, Вашингтон модифицировал подход к договоренностям по Украине, достигнутым во время саммита на Аляске, но Москва выполнит свои задачи. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы», — отметил министр.

Лавров рассказал о договоренностях между РФ и США в Анкоридже

Лавров подчеркнул, что несмотря на изменение позиции США, задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года, в любом случае будут выполнены.