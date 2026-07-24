Посол РФ обвинил США в энергокризисе на Кубе

Посол России на Кубе Виктор Коронелли в интервью РИА Новости заявил, что проблемы с электроснабжением на острове связаны с санкциями США. Дипломат охарактеризовал ограничительные меры Вашингтона в энергетической сфере как преступные и противоправные.

По словам Коронелли, в период с 6 по 14 июля на Кубе трижды происходило полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Власти страны, как подчеркнул посол, задействовали все доступные ресурсы для скорейшего восстановления энергоснабжения.

Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес также возложил ответственность за энергетический кризис на американские санкции, отметив, что они усиливают давление на энергетический сектор и провоцируют массовые отключения электричества.

Также стало известно, что 21 июля американская сторона направила на Кубу грузовой самолет с гуманитарной помощью. Она включала в себя продукты питания и гигиенические наборы. Как сообщило издание Associated Press, распределение гуманитарной помощи будет осуществляться католическими священниками непосредственно населению — без участия кубинских государственных организаций.