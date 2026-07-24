На Западе связали встречу Лаврова и Рубио с одним событием

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио продемонстрировала несостоятельность слов главы евродипломатии Каи Каллас о якобы угрозе для ЕС со стороны Москвы. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Что-то мне подсказывает, что неслучайно встреча Лаврова и Рубио произошла в день, когда ЕС принял очередной пакет санкций, а Каллас опять пожаловалась на российскую угрозу», — высказался он.

Журналист отметил, что американский госсекретарь эту «угрозу» не заметил.

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Ранее глава МИД России и госсекретарь США провели встречу в столице Филиппин Маниле на полях саммита АСЕАН. Она продлилась около 35 минут. Накануне беседы представитель РФ отмечал, что встреча с высокопоставленным представителем США в любом случае будет нужной и полезной.