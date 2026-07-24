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Луна: сотрудники Белого дома планируют посетить Россию осенью или зимой

Газета.Ru

Сотрудники администрации президента США осенью или зимой планируют посетить Россию. Об этом заявила член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна в беседе с ТАСС.

В США сообщили, что сотрудники американской администрации планируют посетить Россию
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«Наряду с ними (американскими законодателями. — «Газета.Ru») также будут другие, не выборные лица, а правительственные чиновники, именно из администрации. Они тоже туда поедут», — сказала она, не уточнив, о ком идет речь.

Луна добавила, что в скором времени может быть опубликовано заявление со стороны главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

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Лавров и Рубио встретились на полях саммита АСЕАН в Маниле 23 июля. Переговоры длились 35 минут. Как заявили в российском МИД, министр довел до госсекретаря реальную ситуацию на линии боевого соприкосновения и подчеркнул недопустимость дальнейших поставок оружия Украине и дестабилизирующей политики европейских стран. Он также подтвердил готовность к политико-дипломатическому урегулированию и приверженность предложениям, которые обсуждались на встрече президентов США и РФ в Анкоридже.

Ранее политолог оценил длительность переговоров между Лавровым и Рубио.