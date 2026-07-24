Омбудсмен рассказала о новых договоренностях России и Украины при поддержке Мелании Трамп

Россия в ближайшее время отправит на Украину четверых детей для воссоединения с семьями. Об этом газете «Известия» рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, на Украине трех детей ждут мамы, а одного ребенка – сестра.

Омбудсмен добавила, процесс проходит при поддержке первой леди США Мелании Трамп и Международного комитета Красного Креста.

Львова-Белова утверждает, что детей могли отправить раньше, но сроки пришлось перенести из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по транспорту, в том числе по автобусам и автомобилям.

До этого сообщалось, что в результате удара ВСУ по автобусу в Брянской области пострадали пятеро детей и четверо взрослых. В салоне автобуса находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Минск потребовал от Киева официальных объяснений. В Кремле назвали атаку Украины терактом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Львова-Белова сообщила представителю ООН о преступлениях Украины против детей.