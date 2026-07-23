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ЕС раскрыл имена вошедших в новых пакет санкций против России

ТАСС

Евросоюз назвал физические и юридические лица, которые вошли в 21-й пакет антироссийских санкций. Список опубликован в постановлении Совета ЕС в "Официальном журнале" Евросоюза.

ЕС раскрыл имена вошедших в новых пакет санкций против России
© Global Look Press

В него включили:

  • бизнесмена Михаила Гуцериева
  • министра спорта РФ Михаила Дегтярева
  • гендиректора АНО "Диалог" и главу Международной ассоциации по фактчекингу Владимира Табака
  • президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича
  • певца Александра Маршала
  • Владимира Мединского
  • зампреда Центробанка РФ Сергея Белова
  • гендиректора РЖД Олега Белозерова
  • гендиректора "Газпром-медиа холдинга" Александра Жарова
  • двух основателей СКБ "Пиранья", производящего FPV-дроны для ВС РФ
  • члена совет директоров АФК "Система" Феликса Евтушенкова
  • члена Общественной палаты, председателя Международного трибунала по преступлениям ВСУ Максима Григорьева
  • "Селигдар"
  • "Высочайший", "Южуралзолото", "Павлик"
  • трех владельцев сети "Светофор" - Андрея, Сергея и Валентины Шнайдер
  • "Ареал"
  • компанию "Нордголд менеджмент"
  • Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, "Лукойл Маринбункер";
  • компанию "Интер РАО", так как она является одной из крупнейших энергетических компаний в России;
  • инвесткорпорации АФК "Система";
  • банки ДОМ.РФ, "Ак Барс", "Уралсиб", "Зенит", "Санкт-Петербург", МТС-банк и еще некоторые банки.