ЕС раскрыл имена вошедших в новых пакет санкций против России
Евросоюз назвал физические и юридические лица, которые вошли в 21-й пакет антироссийских санкций. Список опубликован в постановлении Совета ЕС в "Официальном журнале" Евросоюза.
В него включили:
- бизнесмена Михаила Гуцериева
- министра спорта РФ Михаила Дегтярева
- гендиректора АНО "Диалог" и главу Международной ассоциации по фактчекингу Владимира Табака
- президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича
- певца Александра Маршала
- Владимира Мединского
- зампреда Центробанка РФ Сергея Белова
- гендиректора РЖД Олега Белозерова
- гендиректора "Газпром-медиа холдинга" Александра Жарова
- двух основателей СКБ "Пиранья", производящего FPV-дроны для ВС РФ
- члена совет директоров АФК "Система" Феликса Евтушенкова
- члена Общественной палаты, председателя Международного трибунала по преступлениям ВСУ Максима Григорьева
- "Селигдар"
- "Высочайший", "Южуралзолото", "Павлик"
- трех владельцев сети "Светофор" - Андрея, Сергея и Валентины Шнайдер
- "Ареал"
- компанию "Нордголд менеджмент"
- Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, "Лукойл Маринбункер";
- компанию "Интер РАО", так как она является одной из крупнейших энергетических компаний в России;
- инвесткорпорации АФК "Система";
- банки ДОМ.РФ, "Ак Барс", "Уралсиб", "Зенит", "Санкт-Петербург", МТС-банк и еще некоторые банки.