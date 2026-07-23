Миссия России в ЕС отреагировала на новые санкции

Новые рестрикции Евросоюза в отношении России приведут к новому обострению социально-экономических проблем в странах сообщества, а Москва даст на них действенный и адекватный ответ. Об этом заявили ТАСС в миссии РФ при ЕС, комментируя утверждение 21-го пакета санкций.

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"Не вызывает сомнений, что объявленные рестрикции приведут к дальнейшему обострению и без того непростых социально-экономических проблем в Евросоюзе, во многом вызванных отказом этого объединения от российских энергоносителей, многомиллиардными расходами на поддержку киевского режима, и все это - на фоне дестабилизации мировых энергорынков вследствие эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В данном контексте заслуживают внимания озвученные сегодня оценки Европейского центрального банка о том, что геополитическая напряженность и энергетический шок являются основными источниками неопределенности для европейской экономики", - указали в миссии.

ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций

Дипломаты предупредили, что "враждебные односторонние принудительные меры ЕС <...> получат действенный и адекватный ответ России".