Захарова напомнила об обещаниях Трампа за сутки разрешить украинский конфликт

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление госсекретаря США Марко Рубио о невозможности урегулировать конфликт на Украине за полчаса. Дипломат напомнила, что сам президент Дональд Трамп обещал сделать это за 24 часа более 80 раз, а также давал высокую оценку саммиту в Анкоридже.

В своем Telegram-канале Захарова привела реплику Рубио, который в ответ на вопрос журналиста сказал: "Вы думаете, мы урегулировали войну на Украине за 30 минут? Это не так работает".

"Никто так не думал. Но все помнят, как более 80 раз президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, а затем давал высокую оценку саммиту в Анкоридже", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

На переговорах Лаврова и Рубио, которые прошли в "хорошей и откровенной" атмосфере, стороны обсудили широкий круг вопросов. В центре внимания оказались следующие темы:

реальное положение дел на линии боевого соприкосновения на Украине,

обстановка в Персидском заливе,

а также перспективы нормализации работы дипломатических миссий России и США, которая серьезно пострадала в последние годы.

По итогам встречи обе стороны отметили конструктивный характер диалога, однако каких-либо прорывных договоренностей достигнуто не было.