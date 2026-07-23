В России прокомментировали самый крупный пакет санкций за четыре года

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала 21-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России, который был назван самым крупным за четыре года. В беседе с «Лентой.ру» она подчеркнула, что эти меры не окажут реального влияния на Россию и предназначены лишь для оправдания военных расходов перед европейскими гражданами.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее заявила, что утвержденный 21-й пакет санкций против России стал самым крупным за четыре года. По ее словам, ЕС введет санкции против 50 военно-промышленных предприятий, «ключевых участников производства российских беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия»

«Они же должны сказать что-то, как им кажется, масштабное. Поэтому я не думаю, что это как-то [повлияет]. И так было понятно, что эти предприятия наверняка [попадут под] санкции. Они объявили об этом, им нужно заявить — пусть заявляют. Но я думаю, что это не повлияет ни на что. Это для внутреннего потребления, что называется, для людей, которые в Европе живут. Им нужно объяснять, зачем деньги уходят куда-то не туда, не на их социальную поддержку, а на военные цели. И плюс это показывает, что они как будто работают мощно: "Мы мощно работаем, мы большие молодцы". Ну, они пытаются оправдаться», — сказала Журова.

В четверг, 23 июля, послы стран ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России в сокращенном варианте. В новый список ограничений не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ).