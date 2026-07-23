Пещерная русофобия таких персонажей, как новый главком ВСУ Михаил Драпатый, исчерпывающе подтверждает моральную, нравственную и гуманистическую обоснованность проведения специальной военной операции.

Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, комментируя высказывания Драпатого в адрес россиян, в том числе жителей Донбасса.

"Пещерная русофобия подобных персонажей наряду с отсутствием даже начальных признаков образованности и культуры исчерпывающим образом подтверждают и моральную, и нравственную, и гуманистическую обоснованность специальной военной операции, защищающей людей по эту сторону добра от всех тех, кто противопоставил себя окружающему миру на стороне вселенского зла", - сказал сенатор.

Драпатый, обвиняемый в России в терроризме, ранее выступал с рассуждениями о том, что считает население Донбасса "не желающим работать контингентом", нуждающимся в перевоспитании в духе украинского национализма.

Также Драпатый назвал жителей России "нацией, не имеющей права на существование".