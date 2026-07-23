Политолог призвал отказаться от иллюзий о роли США в украинском урегулировании

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о поисках «новых идей» для урегулирования украинского конфликта не должно вводить в заблуждение, так как Вашингтон преследует исключительно собственные интересы и не стремится к реальному миру. Таким мнением в беседе с «Рамблером» поделился политолог Павел Селезнев.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что поиск мира на Украине требует новых концепций, которые Вашингтон готов предложить при подходящих условиях. Американский дипломат отметил, что предложения, озвученные на переговорах в Анкоридже, провалились из-за позиции Киева, в связи с чем Белому дому необходим новый план.

Специалист подчеркнул, что Вашингтону не стоит доверять, а в вопросах внешней политики России пора отказаться от иллюзий и перестать играть в «кота Леопольда».

«В вопросах внешней политики и международных отношений нужно уходить от иллюзий и домыслов. Соединённые Штаты — это не наш партнёр или союзник, это прямой оппонент и враг. Надо называть вещи своими именами: вся история США построена на крови и колониализме, и пора перестать каждый раз наивно вздыхать, повторно уверяясь в том, что Западу доверять нельзя. Они постоянно говорят о переговорах и гарантиях для Украины, но никто не предлагает никаких гарантий безопасности для России. Наша постоянная готовность идти навстречу и демонстрировать политику Кота Леопольда "ребята, давайте жить дружно" в новом средневековье, в которое погружается мир, не даёт плодов. Напротив, она создаёт обратный эффект: нас ложно воспринимают как слабых, мягкотелых и готовых терпеть всё и вся. Дональд Трамп пытался изображать из себя миротворца, но именно при нём начались поставки летального оружия на Украину. США продолжают снабжать Киев спутниковыми данными, зарабатывать на этом конфликте и чужими руками осуществлять геноцид славянского населения по древнему принципу "разделяй и властвуй". Для Запада Украина — прекрасный полигон и лаборатория, где оттачиваются новые технологии: от искусственного интеллекта типа системы Palantir и дронов до психоисторических манипуляций». Павел Селезнев Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета

Комментируя инициативы Белого дома, эксперт отметил, что американская администрация преследует исключительно собственные интересы и не имеет принципиальной позиции по достижению реального мира.

«Заявления Марко Рубио отражают в первую очередь конъюнктурный характер позиции официального Вашингтона. Администрация Трампа рассматривает перспективы урегулирования украинского кризиса с точки зрения динамики ситуации "на земле" и влияния этого конфликта на внутриполитическую ситуацию в США. Не стоит полагать, что у руководства Соединенных Штатов есть некая принципиальная позиция. Любой предложенный ими вариант, скорее всего, будет сводиться к заморозке конфликта по линии соприкосновения, отсрочке вступления Украины в НАТО при продолжении ее вооружения, а основные расходы на восстановление страны Вашингтон просто переложит на Европу».

В сложившихся условиях эксперт считает бессмысленным ожидание смены курса США и призывает к пересмотру стратегии воздействия на противника.