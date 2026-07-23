Слуцкий прокомментировал слова Рубио об окончании СВО

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио об окончании конфликта на Украине. Об этом сообщает News.ru.

По словам Слуцкого, несмотря на позицию США, Россия реализует все цели СВО. При этом, он также заявил, что Москва «сохраняет приверженность соглашениям, которые обсуждались в Анкоридже». Продолжение контактов России и США Слуцкий назвал «позитивным моментом».

«Однако исходим из того, “дух Анкориджа” не заменит “боевой дух” российских солдат при достижении целей СВО. Они будут достигнуты в любом случае — или за столом переговоров, или на поле боя», — заявил он.

Слуцкий добавил, что глава МИД России Сергей Лавров также сообщил США «о реальном положении на фронте и готовности Москвы к переговорам».

«Лавров опрокинул попытки режима Зеленского и лидеров европейской партии войны представить ложную и перевернутую картину о якобы переломе ситуации на линии боевого соприкосновения в пользу бандеровских формирований. Российская делегация подтвердила стремление к дипломатическому решению украинского конфликта и особо предостерегла от накачивания киевского режима вооружениями», добавил он.

Ранее Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп считает конфликт на Украине «глупым и бессмысленным».