«Ничего нового»: в Совфеде оценили «враждебный шаг» ЕС

Согласованный Евросоюзом новый пакет антироссийских санкций является «циничным и враждебным шагом», но не сможет поколебать решимости России. Об этом заявил Life.ru член Совета Федерации Григорий Карасин.

Напомним, что послы стран ЕС утвердили 21-й пакет санкций против РФ, который затрагивает сферы энергетики, криптовалюты и торговли, а также банковский сектор. При этом запрет на морские перевозки российского СПГ в третьи страны не был принят, так как Греция заблокировала эту инициативу.

Сенатор Григорий Карасин констатировал, что политический курс Евросоюза не меняется, «ничего нового» в нем нет, а «21-й пакет санкций является 21-м пакетом».

«Я уверен, что Россия выстоит и переживет все сложности, которые искусственно создаются европейцами для того, чтобы спасти своих воспитанников в Киеве. В долгосрочном плане это им вряд ли поможет (…) У нас это все будет встречено как очередной недружественный, грубый и враждебный шаг по отношению к России», - заметил он.

При этом член Совета Федерации выразил надежду, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио поможет американской администрации «вернуться к здравому смыслу».

«Все эти санкции заметно усложняют жизнь, но никоим образом не влияют на решимость нашего народа и государства выстоять», - подытожил Карасин.

Ранее эксперты не исключили введения прямых санкций против российского «Газпрома» после истечения действующих контрактов с Венгрией и Словакией.