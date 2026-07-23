В России объяснили слова Рубио о «новых идеях» по урегулированию конфликта на Украине

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о провале прежних инициатив по Украине и необходимости поиска «новых идей» отражает признание Вашингтоном тупика в переговорах и смещение его внешнеполитических приоритетов. Об этом в беседе с «Рамблером» заявил политолог Александр Каргин.

Ранее шеф американской дипломатии Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях встреч АСЕАН в Маниле заявил, что урегулирование украинского кризиса потребует новых концепций. По его словам, прежние инициативы, включая идеи в Анкоридже, провалились из-за позиции Киева, и если мир наступит, то благодаря «какой-то новой идее», которую США также готовы предложить в подходящей обстановке.

Оценивая высказывание главы американского дипломатического ведомства, эксперт напомнил, что мирные предложения администрации Трампа столкнулись с нежеланием Киева идти на договоренности, из-за чего США вынуждены брать стратегическую паузу и переключать внимание на другие регионы.

«Инициативы, которые продвигала администрация Дональда Трампа, провалились — украинская сторона их просто проигнорировала. В Белом доме уже осознали, что киевский режим не желает заключения мирного соглашения, а в переговорах наступил тупик. Сейчас у американцев нет готовых мыслей, и они предпочитают дистанцироваться. В Вашингтоне прекрасно понимают, что за Украиной стоит Европа, которая фактически выступает главным инициатором продолжения боевых действий. Что касается позиции Москвы, то она была четко сформулирована ранее и остается стабильной. Пока в Европе сохраняется нацеленность на конфликт с Россией, принципиально ничего не изменится. При этом важно заметить, что США стараются пока не выводить отношения с РФ на тот уровень эскалации, который был при Джо Байдене». Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Анализируя дальнейшее развитие событий, Каргин подчеркнул, что заявление Рубио является лишь констатацией факта, а внешнеполитический фокус Белого дома окончательно смещается на Ближний Восток.

«Заявление госсекретаря не изменит динамику переговоров в ближайшие месяцы — это лишь констатация того, что и так было очевидно. В ближайшее время США будут самоустраняться от украинского вопроса. Сейчас вектор мыслей и действий Трампа и его команды сосредоточен на Ближнем Востоке — они активно занимаются Ираном, и украинский кейс окончательно отходит для них на второй план. Вернуться к нему в Вашингтоне смогут только после того, как так или иначе завершат противостояние с Тегераном — будь то новое соглашение или масштабная эскалация. Лишь после этого украинский вопрос вновь вернется в поле зрения американской администрации».

Ранее Рубио ответил на требование России прекратить накачивать Киев оружием.